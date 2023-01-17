Ильиных Глеб Парамонович
Место рождения
Дата рождения19.07.1799 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1799 ст.
Крещение
19.07.1799 ст.
Свято-Троицкая церковь
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Дочь: Елена Глебовна
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Вычислено ?.02.1833
Мать ребёнка: Мария