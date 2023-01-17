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Ильиных Глеб Парамонович

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

19.07.1799 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1799 ст.

Отец: Ильиных Парамон Яковлевич

Мать: Ильиных, Федоровна Марфа

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Крещение
19.07.1799 ст.
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Свято-Троицкая церковь
Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Дочь: Елена Глебовна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Сын: Ильиных Федор Глебович

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Сын: Ильиных Яков Глебович

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Вычислено ?.02.1833

Сын: Ильиных Василий Глебович

Мать ребёнка: Мария

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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