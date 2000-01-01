Ильиных Яков Глебович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильиных Яков Глебович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1831

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

Вычислено 1801 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831

Отец: Ильиных Глеб Парамонович

Мать: Мария

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