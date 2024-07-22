Зеленцов Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленцов Иван Федорович

Место рождения

Воткинск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зеленцов Федор Михайлович

Мать: Зеленцова Дарья Петровна

Воткинск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленцова Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыжова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Зеленцова Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зеленцова Клавдия Николаевна

Смерть
Неизвестно

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