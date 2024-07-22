Зеленцов Иван Федорович
Место рожденияВоткинск
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Воткинск
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыжова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Зеленцова Клавдия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зеленцова Клавдия Николаевна
Смерть
Неизвестно