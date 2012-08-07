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Чекмазов Анатолий Михайлович

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Место рождения

Ленинград, РСФСР

Дата рождения

14.04.1936

Дата смерти

07.08.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Ленинград, РСФСР
Рождение ребёнка
10.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
пианист, клавесинист, преподаватель
Смерть
07.08.2012
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