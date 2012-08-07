Чекмазов Анатолий Михайлович
Место рожденияЛенинград, РСФСР
Дата рождения14.04.1936
Дата смерти07.08.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
пианист, клавесинист, преподаватель
Смерть
07.08.2012