Чепелкина Стефанида Ильина
Место рождения
Дата рожденияДо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1805
Отец: Илья Иванов
Мать: ?
Бракосочетание
25.09.1823
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Софья Андреева
Отец ребёнка: Чепелкин Андрей Дмитриев
Рождение ребёнка
29.07.1832
Дочь: Соломония Андреева
Отец ребёнка: Чепелкин Андрей Дмитриев
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно