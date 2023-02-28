Чепелкина Стефанида Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧепелкина Стефанида Ильина

Чепелкина Стефанида Ильина

avatar

Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1805

Отец: Илья Иванов

Мать: ?

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.09.1823

Муж: Чепелкин Андрей Дмитриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Софья Андреева

Отец ребёнка: Чепелкин Андрей Дмитриев

Рождение ребёнка
29.07.1832

Дочь: Соломония Андреева

Отец ребёнка: Чепелкин Андрей Дмитриев

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close