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Чепелкин Андрей Дмитриев

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.08.1800

Дата смерти

03.03.1834

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1800

Отец: Чепелкин Дмитрий Иванов

Мать: Чепелкина Мелания Парфенова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.09.1823

Жена: Чепелкина Стефанида Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Софья Андреева

Мать ребёнка: Чепелкина Стефанида Ильина

Рождение ребёнка
29.07.1832

Дочь: Соломония Андреева

Мать ребёнка: Чепелкина Стефанида Ильина

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.03.1834
д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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