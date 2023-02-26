Чепелкин Андрей Дмитриев
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.08.1800
Дата смерти03.03.1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1800
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.09.1823
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Софья Андреева
Мать ребёнка: Чепелкина Стефанида Ильина
Рождение ребёнка
29.07.1832
Дочь: Соломония Андреева
Мать ребёнка: Чепелкина Стефанида Ильина
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.03.1834
д.Залесская Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной