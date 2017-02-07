Баранова (Астахова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Астахова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Филино Барятинский р-н

Дата рождения

20.03.1939

Дата смерти

07.02.2017

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1939

Отец: Астахов Иван Петрович

Мать: Астахова Аксиния Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Анатолий Викторович

Отец ребёнка: Баранов Виктор Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Баранова) Галина Викторовна

Отец ребёнка: Баранов Виктор Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Владимир Викторович

Отец ребёнка: Баранов Виктор Сидорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чучелова (Баранова) Валентина Викторовна

Отец ребёнка: Баранов Виктор Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Виктор Сидорович

Езовня, Барятинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.07.1970

Сын: Баранов Александр Викторович

Отец ребёнка: Баранов Виктор Сидорович

Смерть
07.02.2017
Похороны
Неизвестно

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