Баранова (Астахова) Евдокия Ивановна
Место рожденияФилино Барятинский р-н
Дата рождения20.03.1939
Дата смерти07.02.2017
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1939
Отец: Астахов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Анатолий Викторович
Отец ребёнка: Баранов Виктор Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Баранова) Галина Викторовна
Отец ребёнка: Баранов Виктор Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Владимир Викторович
Отец ребёнка: Баранов Виктор Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чучелова (Баранова) Валентина Викторовна
Отец ребёнка: Баранов Виктор Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Езовня, Барятинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.07.1970
Сын: Баранов Александр Викторович
Отец ребёнка: Баранов Виктор Сидорович
Смерть
07.02.2017
Похороны
Неизвестно