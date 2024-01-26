Астахов Иван Петрович
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1939
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Астахова Аксиния Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Астахова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Астахова Аксиния Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Астахова) Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Астахова Аксиния Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Астахова) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Астахова Аксиния Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демина (Астахова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Астахова Аксиния Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1939
Дочь: Баранова (Астахова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Астахова Аксиния Васильевна
Смерть
1939
Похороны
Неизвестно