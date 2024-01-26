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Астахов Иван Петрович

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астахов Николай Иванович

Мать ребёнка: Астахова Аксиния Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Астахова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Астахова Аксиния Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Астахова) Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Астахова Аксиния Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Астахова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Астахова Аксиния Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демина (Астахова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Астахова Аксиния Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астахова Аксиния Васильевна

Рождение ребёнка
20.03.1939

Дочь: Баранова (Астахова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Астахова Аксиния Васильевна

Смерть
1939
Похороны
Неизвестно

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