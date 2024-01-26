Астахова Аксиния Васильевна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1975
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Астахов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Астахова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Астахов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Астахова) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Астахов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Астахова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Астахов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демина (Астахова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Астахов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1939
Дочь: Баранова (Астахова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Астахов Иван Петрович
Смерть
1975
Похороны
Неизвестно