Астахова Аксиния Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астахова Аксиния Васильевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астахов Николай Иванович

Отец ребёнка: Астахов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Астахова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Астахов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Астахова) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Астахов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Астахова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Астахов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демина (Астахова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Астахов Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астахов Иван Петрович

Рождение ребёнка
20.03.1939

Дочь: Баранова (Астахова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Астахов Иван Петрович

Смерть
1975
Похороны
Неизвестно

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