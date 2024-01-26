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Баранов Виктор Сидорович

Место рождения

Амурская обл. Завитинский район

Дата рождения

09.03.1940

Дата смерти

19.01.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1940

Отец: Баранов Сидор Младший Сергеевич

Мать: Баранова (Маланичева) Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Анатолий Викторович

Мать ребёнка: Баранова (Астахова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Баранова) Галина Викторовна

Мать ребёнка: Баранова (Астахова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Владимир Викторович

Мать ребёнка: Баранова (Астахова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чучелова (Баранова) Валентина Викторовна

Мать ребёнка: Баранова (Астахова) Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова (Астахова) Евдокия Ивановна

Езовня, Барятинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.07.1970

Сын: Баранов Александр Викторович

Мать ребёнка: Баранова (Астахова) Евдокия Ивановна

Смерть
19.01.1979
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно

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