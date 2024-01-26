Баранов Виктор Сидорович
Место рожденияАмурская обл. Завитинский район
Дата рождения09.03.1940
Дата смерти19.01.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Анатолий Викторович
Мать ребёнка: Баранова (Астахова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Баранова) Галина Викторовна
Мать ребёнка: Баранова (Астахова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Владимир Викторович
Мать ребёнка: Баранова (Астахова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чучелова (Баранова) Валентина Викторовна
Мать ребёнка: Баранова (Астахова) Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Езовня, Барятинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.07.1970
Сын: Баранов Александр Викторович
Мать ребёнка: Баранова (Астахова) Евдокия Ивановна
Смерть
19.01.1979
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно