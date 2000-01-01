Шустов Сергей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШустов Сергей Григорьевич

Шустов Сергей Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Шустов Григорий Инокентьевич

Мать: Шустова Агрипина (Агрофена) Дмитриевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close