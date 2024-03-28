Зайцева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зайцева) Тамара Александровна

Отец ребёнка: Зайцев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зайцева) Валентина Александровна

Отец ребёнка: Зайцев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зайцева) Юлия Александровна

Отец ребёнка: Зайцев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Александр

Рождение ребёнка
09.09.1913

Сын: Зайцев Виктор Александрович

Отец ребёнка: Зайцев Александр

Смерть
Неизвестно

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