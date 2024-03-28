Зайцева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зайцева) Тамара Александровна
Отец ребёнка: Зайцев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зайцева) Валентина Александровна
Отец ребёнка: Зайцев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зайцева) Юлия Александровна
Отец ребёнка: Зайцев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцев Александр
Рождение ребёнка
09.09.1913
Сын: Зайцев Виктор Александрович
Отец ребёнка: Зайцев Александр
Смерть
Неизвестно