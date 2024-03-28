Зайцев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зайцева) Тамара Александровна
Мать ребёнка: Зайцева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зайцева) Валентина Александровна
Мать ребёнка: Зайцева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зайцева) Юлия Александровна
Мать ребёнка: Зайцева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Мария
Рождение ребёнка
09.09.1913
Сын: Зайцев Виктор Александрович
Мать ребёнка: Зайцева Мария
Смерть
Неизвестно