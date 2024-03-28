Зайцев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зайцева) Тамара Александровна

Мать ребёнка: Зайцева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зайцева) Валентина Александровна

Мать ребёнка: Зайцева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зайцева) Юлия Александровна

Мать ребёнка: Зайцева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Мария

Рождение ребёнка
09.09.1913

Сын: Зайцев Виктор Александрович

Мать ребёнка: Зайцева Мария

Смерть
Неизвестно

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