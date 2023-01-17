Кипяткова Зоя Николаевна
Место рождения
Дата рождения1930
Дата смерти2010
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Кипятков Николай Васильевич
Мать: Апполинария Федоровна
Рождение ребёнка
09.01.1970
Дочь: Виноградова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Виноградов Василий Александрович
Марфино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Николай Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2010