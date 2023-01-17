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Кипяткова Зоя Николаевна

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Место рождения

Молоково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1930

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Кипятков Николай Васильевич

Мать: Апполинария Федоровна

Молоково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.01.1970

Дочь: Виноградова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Виноградов Василий Александрович

Марфино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Николай Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Василий Александрович

Смерть
2010
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