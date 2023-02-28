Виноградов Василий Александрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1970
Дочь: Виноградова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Кипяткова Зоя Николаевна
Марфино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кипяткова Зоя Николаевна
Смерть
Неизвестно