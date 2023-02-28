Виноградов Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Василий Александрович

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Место рождения

Бурдуково, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бурдуково, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.01.1970

Дочь: Виноградова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Кипяткова Зоя Николаевна

Марфино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кипяткова Зоя Николаевна

Смерть
Неизвестно
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