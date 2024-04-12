Мартыненко (Штепа) Стефанида Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартыненко (Штепа) Стефанида Кирилловна

Мартыненко (Штепа) Стефанида Кирилловна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Штепа Кирилл Михайлович

Мать: Штепа Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Мартыненко Игнат Васильевич

Отец ребёнка: Мартыненко Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Мартыненко Ефрем Васильевич

Отец ребёнка: Мартыненко Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Мартыненко Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Мартыненко Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартыненко Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close