Мартыненко (Штепа) Стефанида Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Штепа Кирилл Михайлович
Мать: Штепа Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Мартыненко Игнат Васильевич
Отец ребёнка: Мартыненко Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Мартыненко Ефрем Васильевич
Отец ребёнка: Мартыненко Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Мартыненко Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Мартыненко Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно