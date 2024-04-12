Мартыненко Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Мартыненко Михаил Яковлевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1804
Сын: Мартыненко Игнат Васильевич
Мать ребёнка: Мартыненко Стефанида Кирилловна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Мартыненко Ефрем Васильевич
Мать ребёнка: Мартыненко Стефанида Кирилловна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Мартыненко Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Мартыненко Стефанида Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1822
Похороны
Неизвестно