Мартыненко Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Рождение ребёнка
1838
Сын: Мартыненко Лаврентий Григорьевич
Мать ребёнка: Мартыненко Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Мартыненко Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Мартыненко Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Феодора Григорьевна
Мать ребёнка: Мартыненко Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно