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Мартыненко Григорий Васильевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Мартыненко Василий Михайлович

Мать: Мартыненко Стефанида Кирилловна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Мартыненко Лаврентий Григорьевич

Мать ребёнка: Мартыненко Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Мартыненко Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Мартыненко Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Феодора Григорьевна

Мать ребёнка: Мартыненко Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартыненко Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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