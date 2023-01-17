Тенихин Архип Макарович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1814 и 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Между 1814 и 1815
Отец: Тенихин Макар Федосеевич
Мать: Степанида Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Сын: Тенихин Галактион Архипович
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1839 или 1846
Дочь: Анисия Архиповна
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Дочь: Марфа Архиповна
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1840
Дочь: Степанида Архиповна
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1842
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1845
Сын: Тенихин Никифор Архипович
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1848
Сын: Тенихин Василий Архипович
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно