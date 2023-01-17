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Тенихин Архип Макарович

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Место рождения

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1814 и 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1789 г.р.

Мать

Вычислено 1788 г.р.

Жена

Вычислено 1813 г.р.

Дети

Вычислено 1833 г.р.
Вычислено 1839 г.р.
Вычислено 1839 г.р.
1839 или 1846 г.р.
Вычислено 1840 г.р.
Вычислено 1842 г.р.

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1814 и 1815

Отец: Тенихин Макар Федосеевич

Мать: Степанида Петровна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Сын: Тенихин Галактион Архипович

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1839 или 1846

Дочь: Анисия Архиповна

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Дочь: Марфа Архиповна

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Сын: Тенихин Павел Архипович

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1840

Дочь: Степанида Архиповна

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1842

Сын: Тенихин Ефим Архипович

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1845

Сын: Тенихин Никифор Архипович

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1848

Сын: Тенихин Василий Архипович

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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