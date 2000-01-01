Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей

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Место рождения

Костромская губерния Буйский уезд Александровская волость д. Аргунка

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1868 г.р.

Дети

1889 г.р.

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Емельян

Мать: не указана

Костромская губерния Буйский уезд Александровская волость д. Аргунка
Бракосочетание
1886

Жена: Алевтина (Валентина)

Рождение ребёнка
16.03.1889

Дочь: Матрёна

Мать ребёнка: Алевтина (Валентина)

Костромская губерния Буйский уезд Александровская волость д. Аргунка
Смерть
Неизвестно
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