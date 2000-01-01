Алексей
Место рожденияКостромская губерния Буйский уезд Александровская волость д. Аргунка
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Емельян
Мать: не указана
Костромская губерния Буйский уезд Александровская волость д. Аргунка
Бракосочетание
1886
Жена: Алевтина (Валентина)
Рождение ребёнка
16.03.1889
Дочь: Матрёна
Мать ребёнка: Алевтина (Валентина)
Костромская губерния Буйский уезд Александровская волость д. Аргунка
Смерть
Неизвестно