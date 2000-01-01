Емельян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельян

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Место рождения

Костромская губерния Буйский уезд Александровская волость д. Аргунка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1865 г.р.

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская губерния Буйский уезд Александровская волость д. Аргунка
Рождение ребёнка
1865

Сын: Алексей

Мать ребёнка: не указана

Костромская губерния Буйский уезд Александровская волость д. Аргунка
Смерть
Неизвестно
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