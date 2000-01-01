Емельян
Место рожденияКостромская губерния Буйский уезд Александровская волость д. Аргунка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Костромская губерния Буйский уезд Александровская волость д. Аргунка
Рождение ребёнка
1865
Сын: Алексей
Мать ребёнка: не указана
Костромская губерния Буйский уезд Александровская волость д. Аргунка
Смерть
Неизвестно