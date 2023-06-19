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Алевтина (Валентина)
Алевтина (Валентина)
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Место рождения
Сеньково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Дата рождения
1868
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Семён
1832 г.р.
Мать
Авдотья (Евдокия)
1830 г.р.
Муж
Алексей
1865 г.р.
Дети
Матрёна
1889 г.р.
Добавил:
SV
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
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Рождение
1868
Отец:
Семён
Мать:
Авдотья (Евдокия)
Сеньково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Бракосочетание
1886
Муж:
Алексей
Рождение ребёнка
16.03.1889
Дочь:
Матрёна
Отец ребёнка:
Алексей
Костромская губерния Буйский уезд Александровская волость д. Аргунка
Смерть
Неизвестно
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