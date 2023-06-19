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Алевтина (Валентина)

Место рождения

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1832 г.р.

Мать

1830 г.р.

Муж

1865 г.р.

Дети

1889 г.р.

Добавил:

SV
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Место
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Рождение
1868

Отец: Семён

Мать: Авдотья (Евдокия)

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд
Бракосочетание
1886

Муж: Алексей

Рождение ребёнка
16.03.1889

Дочь: Матрёна

Отец ребёнка: Алексей

Костромская губерния Буйский уезд Александровская волость д. Аргунка
Смерть
Неизвестно