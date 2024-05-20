Шмелев Никита Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шмелев Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Падолина (Шмелева) Наталья Никитична
Мать ребёнка: Шмелева Секлестия Сергеевна
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмелева Ефросинья Никитична
Мать ребёнка: Шмелева Секлестия Сергеевна
Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шмелева Секлестия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мичунова (Шмелева) Надежда Никитична
Мать ребёнка: Шмелева Секлестия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шмелева Секлестия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1914
Мать ребёнка: Шмелева Секлестия Сергеевна
Смерть
Неизвестно