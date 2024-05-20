Шмелев Никита Александрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмелев Никита Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шмелев Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Падолина (Шмелева) Наталья Никитична

Мать ребёнка: Шмелева Секлестия Сергеевна

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмелева Ефросинья Никитична

Мать ребёнка: Шмелева Секлестия Сергеевна

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмелев Тимофей Никитович

Мать ребёнка: Шмелева Секлестия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мичунова (Шмелева) Надежда Никитична

Мать ребёнка: Шмелева Секлестия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмелев Михаил Никитович

Мать ребёнка: Шмелева Секлестия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмелева Секлестия Сергеевна

Рождение ребёнка
11.03.1914

Сын: Шмелев Алексей Никитович

Мать ребёнка: Шмелева Секлестия Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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