Шмелева Секлестия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Падолина (Шмелева) Наталья Никитична
Отец ребёнка: Шмелев Никита Александрович
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмелева Ефросинья Никитична
Отец ребёнка: Шмелев Никита Александрович
Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шмелев Никита Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мичунова (Шмелева) Надежда Никитична
Отец ребёнка: Шмелев Никита Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шмелев Никита Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1914
Отец ребёнка: Шмелев Никита Александрович
Смерть
Неизвестно