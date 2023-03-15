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(Rostworowska) Teresa Emilia

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Пол

Женский

Отец

1826 г.р.

Мать

1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Rostworowski H. Nałęcz (ii) Feliks

Мать: Rostworowska(z D.chościak-Popiel) Maria

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