Rostworowska(z d.Chościak-Popiel) (Chościak-Popiel) Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиRostworowska(z d.Chościak-Popiel) (Chościak-Popiel) Maria

Rostworowska(z d.Chościak-Popiel) (Chościak-Popiel) Maria

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Около 1865

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Chościak-Popiel H. Sulima Paweł

Мать: Chościak-Popiel H. Sulima Emilia

około
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Zofia

Отец ребёнка: Rostworowski H. Nałęcz (ii) Feliks

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Teresa Emilia

Отец ребёнка: Rostworowski H. Nałęcz (ii) Feliks

Рождение ребёнка
1862

Сын: Rostworowski Michał

Отец ребёнка: Rostworowski H. Nałęcz (ii) Feliks

Рождение ребёнка
11.04.1864

Дочь: Korytko(z D.rostworowska) Maria

Отец ребёнка: Rostworowski H. Nałęcz (ii) Feliks

Goszczyn
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Rostworowski H. Nałęcz (ii) Feliks

Смерть
Около 1865
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close