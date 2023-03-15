Rostworowska(z d.Chościak-Popiel) (Chościak-Popiel) Maria
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиОколо 1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
około
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Zofia
Отец ребёнка: Rostworowski H. Nałęcz (ii) Feliks
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Teresa Emilia
Отец ребёнка: Rostworowski H. Nałęcz (ii) Feliks
Рождение ребёнка
1862
Сын: Rostworowski Michał
Отец ребёнка: Rostworowski H. Nałęcz (ii) Feliks
Рождение ребёнка
11.04.1864
Дочь: Korytko(z D.rostworowska) Maria
Отец ребёнка: Rostworowski H. Nałęcz (ii) Feliks
Goszczyn
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1865