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Rostworowski Michał
Rostworowski Michał
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1862
Дата смерти
1918
Пол
Мужской
Отец
Rostworowski h. Nałęcz (II) Feliks
1826 г.р.
Мать
Rostworowska(z d.Chościak-Popiel) (Chościak-Popiel) Maria
1836 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец:
Rostworowski H. Nałęcz (ii) Feliks
Мать:
Rostworowska(z D.chościak-Popiel) Maria
Смерть
1918
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