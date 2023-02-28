Козичев Прокопий (Прокофий) Тихонов
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти17.02.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Козичев Тихон
Мать: ?
Рождение ребёнка
До 1837
Дочь: Козичева Агафья Прокопиева
Мать ребёнка: Козичева Агрипина Савельева
Рождение ребёнка
05.06.1839
Дочь: Акилина Прокопиева
Мать ребёнка: Козичева Агрипина Савельева
Рождение ребёнка
20.08.1841
Дочь: Наталия Прокопиева
Мать ребёнка: Козичева Агрипина Савельева
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Кузнецова Матрона Прокопиева
Мать ребёнка: Козичева Агрипина Савельева
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.08.1846
Дочь: Васса Прокопиева
Мать ребёнка: Козичева Агрипина Савельева
Смерть
17.02.1870
Причина смерти: от удушья