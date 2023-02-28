Козичев Прокопий (Прокофий) Тихонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козичев Прокопий (Прокофий) Тихонов

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Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

17.02.1870

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Козичев Тихон

Мать: ?

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1837

Дочь: Козичева Агафья Прокопиева

Мать ребёнка: Козичева Агрипина Савельева

Рождение ребёнка
05.06.1839

Дочь: Акилина Прокопиева

Мать ребёнка: Козичева Агрипина Савельева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.08.1841

Дочь: Наталия Прокопиева

Мать ребёнка: Козичева Агрипина Савельева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Кузнецова Матрона Прокопиева

Мать ребёнка: Козичева Агрипина Савельева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.08.1846

Дочь: Васса Прокопиева

Мать ребёнка: Козичева Агрипина Савельева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
17.02.1870
Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от удушья
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