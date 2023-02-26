Козичев Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козичев Тихон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Козичев Прокопий (Прокофий) Тихонов

Мать ребёнка: ?

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1826

Сын: Козичев Иван Тихонов

Мать ребёнка: ?

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Устин Тихонов

Мать ребёнка: ?

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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