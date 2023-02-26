Козичев Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Козичев Прокопий (Прокофий) Тихонов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1826
Сын: Козичев Иван Тихонов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1856
Сын: Устин Тихонов
Мать ребёнка: ?
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно