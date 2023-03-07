Останин Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1690
Дата смертиПосле 1750
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Останина Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1723
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Останина Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1724
Дочь: Марфа (мл) Иванова
Мать ребёнка: Останина Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1725
Сын: Останин Фадей Иванов
Мать ребёнка: Останина Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1727
Сын: Останин Иван Иванов
Мать ребёнка: Останина Ирина Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Останина Ирина Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1750