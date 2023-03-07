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Останин Иван Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

После 1750

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Останин Иван Лукоянов

Мать: Останина Катерина Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Останина Ирина Яковлева

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1723

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Останина Ирина Яковлева

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1724

Дочь: Марфа (мл) Иванова

Мать ребёнка: Останина Ирина Яковлева

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Останин Фадей Иванов

Мать ребёнка: Останина Ирина Яковлева

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Останин Иван Иванов

Мать ребёнка: Останина Ирина Яковлева

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Ирина Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1750
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