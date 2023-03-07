Останина Катерина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстанина Катерина Григорьева

Останина Катерина Григорьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1672

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1676 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Останин Иван Иванов

Отец ребёнка: Останин Иван Лукоянов

Рождение ребёнка
Около 1691

Сын: Останин Андрей Иванов

Отец ребёнка: Останин Иван Лукоянов

Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Останин Макар Иванов

Отец ребёнка: Останин Иван Лукоянов

Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Останин Алексей Иванов

Отец ребёнка: Останин Иван Лукоянов

Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Останин Иван Лукоянов

Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Останин Василий Иванов

Отец ребёнка: Останин Иван Лукоянов

Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Останин Артемий Иванов

Отец ребёнка: Останин Иван Лукоянов

Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Останин Осип Иванов

Отец ребёнка: Останин Иван Лукоянов

Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Останин Антон Иванов

Отец ребёнка: Останин Иван Лукоянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Иван Лукоянов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1717
Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close