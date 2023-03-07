Останина Катерина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1672
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Останин Иван Иванов
Отец ребёнка: Останин Иван Лукоянов
Рождение ребёнка
Около 1691
Отец ребёнка: Останин Иван Лукоянов
Рождение ребёнка
Около 1698
Сын: Останин Макар Иванов
Отец ребёнка: Останин Иван Лукоянов
Рождение ребёнка
Около 1703
Отец ребёнка: Останин Иван Лукоянов
Рождение ребёнка
Около 1705
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Останин Иван Лукоянов
Рождение ребёнка
Около 1707
Отец ребёнка: Останин Иван Лукоянов
Рождение ребёнка
Около 1711
Отец ребёнка: Останин Иван Лукоянов
Рождение ребёнка
Около 1712
Сын: Останин Осип Иванов
Отец ребёнка: Останин Иван Лукоянов
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Останин Антон Иванов
Отец ребёнка: Останин Иван Лукоянов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1717