Останина Ирина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина Ирина Яковлева

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Место рождения

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1690 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Останин Иван Иванов

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1723

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Останин Иван Иванов

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1724

Дочь: Марфа (мл) Иванова

Отец ребёнка: Останин Иван Иванов

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Останин Фадей Иванов

Отец ребёнка: Останин Иван Иванов

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Останин Иван Иванов

Отец ребёнка: Останин Иван Иванов

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Иван Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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