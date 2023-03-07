Останина Ирина Яковлева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1702
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Останин Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1723
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Останин Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1724
Дочь: Марфа (мл) Иванова
Отец ребёнка: Останин Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1725
Сын: Останин Фадей Иванов
Отец ребёнка: Останин Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1727
Сын: Останин Иван Иванов
Отец ребёнка: Останин Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Останин Иван Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762