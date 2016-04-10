Воробьева (Зеленкова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Зеленкова) Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1957

Дата смерти

10.04.2016

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1957

Отец: Зеленков Иван

Мать: Зеленкова ?

Смерть
10.04.2016
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