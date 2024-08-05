Третьякова (Парфенова) Олимпиада Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти10.02.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.01.1922
Сын: Третьяков Алексей Викторович
Отец ребёнка: Третьяков Виктор Александрович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Воробьева (Третьякова) Руфина Викторовна
Отец ребёнка: Третьяков Виктор Александрович
Рождение ребёнка
14.10.1937
Сын: Третьяков Павел Викторович
Отец ребёнка: Третьяков Виктор Александрович
Смерть
10.02.1966