Третьякова (Парфенова) Олимпиада Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Парфенова) Олимпиада Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

10.02.1966

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Виктор Александрович

Рождение ребёнка
?.01.1922

Сын: Третьяков Алексей Викторович

Отец ребёнка: Третьяков Виктор Александрович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Воробьева (Третьякова) Руфина Викторовна

Отец ребёнка: Третьяков Виктор Александрович

Рождение ребёнка
14.10.1937

Сын: Третьяков Павел Викторович

Отец ребёнка: Третьяков Виктор Александрович

Смерть
10.02.1966

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