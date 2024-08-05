Воробьева (Третьякова) Руфина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти21.02.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьев Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
18.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьев Юрий Михайлович
Смерть
21.02.1992