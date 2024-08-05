Воробьева (Третьякова) Руфина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Третьякова) Руфина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

21.02.1992

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Третьяков Виктор Александрович

Мать: Третьякова (Парфенова) Олимпиада Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
04.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
18.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Юрий Михайлович

Смерть
21.02.1992

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