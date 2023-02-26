Пётр Кодратов
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815
Отец: Кодрат Ильин
Мать: Васса Дмитриева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1832
Сын: Яков Петров
Мать ребёнка: Дария Петрова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дария Петрова
Смерть
Неизвестно