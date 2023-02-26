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Пётр Кодратов

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Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1785 г.р.

Мать

1778 г.р.

Жена

До 1815 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: Кодрат Ильин

Мать: Васса Дмитриева

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1832

Сын: Яков Петров

Мать ребёнка: Дария Петрова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дария Петрова

Смерть
Неизвестно
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