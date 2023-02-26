Васса Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

25.09.1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1803

Сын: Давид Кодратов

Отец ребёнка: Кодрат Ильин

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Соломия Кондратова

Отец ребёнка: Кодрат Ильин

Смерть
25.09.1808
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1815

Сын: Пётр Кодратов

Отец ребёнка: Кодрат Ильин

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
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