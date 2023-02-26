Васса Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти25.09.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1803
Сын: Давид Кодратов
Отец ребёнка: Кодрат Ильин
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Соломия Кондратова
Отец ребёнка: Кодрат Ильин
Смерть
25.09.1808
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1815
Сын: Пётр Кодратов
Отец ребёнка: Кодрат Ильин
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.