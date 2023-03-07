Лешина (Кулакова) Марья
Место рождения
Дата рождения1831
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Кулаковъ Клочковъ Илья
Мать: Кулакова Авдотья
Бракосочетание
20.01.1852
Муж: Лешинъ Фролъ
Рождение ребёнка
25.08.1855
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Лешинъ Фролъ
Рождение ребёнка
04.01.1857
Дочь: Лешина Аполлинария
Отец ребёнка: Лешинъ Фролъ
Рождение ребёнка
03.07.1858
Сын: Лешинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Лешинъ Фролъ