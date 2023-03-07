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Лешина (Кулакова) Марья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1831

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Кулаковъ Клочковъ Илья

Мать: Кулакова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.01.1852

Муж: Лешинъ Фролъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1855

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Лешинъ Фролъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.01.1857

Дочь: Лешина Аполлинария

Отец ребёнка: Лешинъ Фролъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1858

Сын: Лешинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Лешинъ Фролъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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