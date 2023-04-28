Кулаковъ Клочковъ Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулаковъ Клочковъ Илья

Кулаковъ Клочковъ Илья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.07.1807

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1807

Отец: Кулаковъ Клочковъ Яковъ

Мать: Кулакова Ефросинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Лешина Марья

Мать ребёнка: Кулакова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1834

Дочь: Кулакова Прасковья

Мать ребёнка: Кулакова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.09.1835

Сын: Кулаковъ Иванъ

Мать ребёнка: Кулакова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1838

Сын: Кулаковъ Константинъ

Мать ребёнка: Кулакова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1839

Сын: Кулаковъ Кузьма

Мать ребёнка: Кулакова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.03.1842

Дочь: Долматова Дарья

Мать ребёнка: Кулакова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1844

Сын: Кулаковъ Стефанъ

Мать ребёнка: Кулакова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.03.1847

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Кулакова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.03.1847

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Кулакова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулакова Авдотья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close