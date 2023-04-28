Кулаковъ Клочковъ Илья
Место рождения
Дата рождения20.07.1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1807
Отец: Кулаковъ Клочковъ Яковъ
Мать: Кулакова Ефросинья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Лешина Марья
Мать ребёнка: Кулакова Авдотья
Рождение ребёнка
28.10.1834
Дочь: Кулакова Прасковья
Мать ребёнка: Кулакова Авдотья
Рождение ребёнка
22.09.1835
Сын: Кулаковъ Иванъ
Мать ребёнка: Кулакова Авдотья
Рождение ребёнка
13.05.1838
Сын: Кулаковъ Константинъ
Мать ребёнка: Кулакова Авдотья
Рождение ребёнка
17.09.1839
Сын: Кулаковъ Кузьма
Мать ребёнка: Кулакова Авдотья
Рождение ребёнка
18.03.1842
Дочь: Долматова Дарья
Мать ребёнка: Кулакова Авдотья
Рождение ребёнка
21.12.1844
Сын: Кулаковъ Стефанъ
Мать ребёнка: Кулакова Авдотья
Рождение ребёнка
08.03.1847
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Кулакова Авдотья
Рождение ребёнка
08.03.1847
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Кулакова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулакова Авдотья