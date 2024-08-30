Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Лепестинья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Дмитриевич

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Дмитриевич

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Мавра Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Дмитриевич

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Ульян Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Дмитриевич

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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