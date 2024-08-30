Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Лепестинья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1778
Сын: Илья Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Мавра Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1784
Сын: Ульян Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно