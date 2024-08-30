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Григорий Дмитриевич

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Спирин Дмитрий Михайлович

Мать: Дарья Меркуловна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Лепестинья Григорьевна

Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Илья Григорьевич

Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Мавра Григорьевна

Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Ульян Григорьевич

Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1813
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

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