Григорий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Спирин Дмитрий Михайлович
Мать: Дарья Меркуловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Лепестинья Григорьевна
Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Илья Григорьевич
Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Мавра Григорьевна
Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Ульян Григорьевич
Мать ребёнка: Татьяна Алексеевна
Смерть
1813