Дарья Меркуловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1741
Сын: Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Спирин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Спирин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Федосья Дмитриевна
Отец ребёнка: Спирин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Авдотья (Евдокия) Дмитриевна
Отец ребёнка: Спирин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Спирин Дмитрий Михайлович
Смерть
1792