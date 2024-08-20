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Дарья Меркуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спирин Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
1741

Сын: Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Спирин Дмитрий Михайлович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Спирин Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Спирин Дмитрий Михайлович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Федосья Дмитриевна

Отец ребёнка: Спирин Дмитрий Михайлович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Авдотья (Евдокия) Дмитриевна

Отец ребёнка: Спирин Дмитрий Михайлович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Спирин Дмитрий Михайлович

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1792

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