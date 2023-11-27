Шабунина Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабунина Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1914

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Шабунин Василий

Воронежская обл.
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Шабунин Александр

Отец ребёнка: Шабунин Василий

Воронежская обл.
Рождение ребёнка
08.08.1924

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Шабунин Василий

Воронежская обл.
Рождение ребёнка
23.11.1928

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Шабунин Василий

Воронежская обл.
Рождение ребёнка
23.11.1928

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Шабунин Василий

Воронежская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новокщёнова Любовь

Отец ребёнка: Шабунин Василий

Воронежская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабунин Василий

Смерть
Неизвестно
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