Шабунина Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.11.1914
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Шабунин Василий
Воронежская обл.
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Шабунин Александр
Отец ребёнка: Шабунин Василий
Воронежская обл.
Рождение ребёнка
08.08.1924
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Шабунин Василий
Воронежская обл.
Рождение ребёнка
23.11.1928
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Шабунин Василий
Воронежская обл.
Рождение ребёнка
23.11.1928
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Шабунин Василий
Воронежская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новокщёнова Любовь
Отец ребёнка: Шабунин Василий
Воронежская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шабунин Василий
Смерть
Неизвестно