Овчинникова Валентина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти10.07.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1940
Дочь: Полякова Зинаида Анатольевна
Отец ребёнка: Овчинников Анатолий Васильевич
станция Кормиловка Кормиловского района Омской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овчинников Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчинникова Любовь Анатольевна
Отец ребёнка: Овчинников Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комарова Нина Анатольевна
Отец ребёнка: Овчинников Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Овчинников Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Борис Анатольевич
Отец ребёнка: Овчинников Анатолий Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Работница Совхоза
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.07.1967
Спайка, Кормиловский муниципальный район, Омская область