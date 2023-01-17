Овчинникова Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Валентина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

10.07.1967

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1940

Дочь: Полякова Зинаида Анатольевна

Отец ребёнка: Овчинников Анатолий Васильевич

станция Кормиловка Кормиловского района Омской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчинников Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчинникова Любовь Анатольевна

Отец ребёнка: Овчинников Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комарова Нина Анатольевна

Отец ребёнка: Овчинников Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Овчинников Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Борис Анатольевич

Отец ребёнка: Овчинников Анатолий Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Работница Совхоза
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Анатолий Васильевич

Смерть
10.07.1967
Спайка, Кормиловский муниципальный район, Омская область
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