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Гаранин Федор Сергеевич

Место рождения

Кольцово, Кормиловский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Гаранин Сергей

Мать: не указана

Кольцово, Кормиловский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
12.02.1899 ст.

Жена: Гаранина (Лобова) Наталья Григорьевна

Куликово, Калачинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
12.02.1899 ст.

Жена: не указана

Юрьево, Кормиловский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
09.02.1913 ст.

Дочь: Овчинникова (Гаранина) Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Гаранина (Лобова) Наталья Григорьевна

Кольцово, Кормиловский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Овчинникова (Гаранина) Мария Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Кольцово, Кормиловский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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