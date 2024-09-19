Гаранин Федор Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Гаранин Сергей
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1899 ст.
Куликово, Калачинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
12.02.1899 ст.
Жена: не указана
Юрьево, Кормиловский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
09.02.1913 ст.
Дочь: Овчинникова (Гаранина) Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Гаранина (Лобова) Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Овчинникова (Гаранина) Мария Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно