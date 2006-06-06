Полякова (Овчинникова) Зинаида Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Овчинникова) Зинаида Анатольевна

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Место рождения

станция Кормиловка Кормиловского района Омской области

Дата рождения

04.09.1940

Дата смерти

06.06.2006

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1940

Отец: Овчинников Анатолий Васильевич

Мать: Овчинникова Валентина Федоровна

станция Кормиловка Кормиловского района Омской области
Рождение ребёнка
08.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поляков Петр Петрович

Победитель, Кормиловский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поляков Петр Петрович

Победитель, Кормиловский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
07.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поляков Петр Петрович

Победитель, Кормиловский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
04.05.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поляков Петр Петрович

Шербакуль, Шербакульский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Петр Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
06.06.2006
Шербакуль, Шербакульский муниципальный район, Омская область
Похороны
Неизвестно
Шербакуль, Шербакульский муниципальный район, Омская область
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