Полякова (Овчинникова) Зинаида Анатольевна
Место рождениястанция Кормиловка Кормиловского района Омской области
Дата рождения04.09.1940
Дата смерти06.06.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1940
станция Кормиловка Кормиловского района Омской области
Рождение ребёнка
08.08.1962
Рождение ребёнка
01.11.1963
Рождение ребёнка
07.02.1965
Рождение ребёнка
04.05.1972
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
06.06.2006
Похороны
Неизвестно