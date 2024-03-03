Корепина Варвара Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти01.01.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.12.1910
Дочь: Жукова Екатерина Зотовна
Отец ребёнка: Корепин Зот Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корепин Иван Зотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корепина Фетинья Зотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корепина Клавдия Зотовна
Смерть
01.01.1936