Корепина Варвара Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорепина Варвара Карповна

Корепина Варвара Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

01.01.1936

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1910

Дочь: Жукова Екатерина Зотовна

Отец ребёнка: Корепин Зот Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Тимофей Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корепин Иван Зотович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корепина Фетинья Зотовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корепина Клавдия Зотовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
01.01.1936
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close