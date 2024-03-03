Жуков Тимофей Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуков Тимофей Георгиевич

Жуков Тимофей Георгиевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1912

Дата смерти

21.09.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1912

Отец: Жуков Георгий Стефанович

Мать: Жукова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
13.05.1940

Дочь: Полякова Елена Тимофеевна

Мать ребёнка: Жукова Екатерина Зотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеленина Ольга Тимофеевна

Мать ребёнка: Жукова Екатерина Зотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корепина Варвара Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Георгий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
21.09.1991
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close