Жуков Тимофей Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1912
Дата смерти21.09.1991
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1912
Отец: Жуков Георгий Стефанович
Мать: Жукова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
13.05.1940
Дочь: Полякова Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: Жукова Екатерина Зотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шеленина Ольга Тимофеевна
Мать ребёнка: Жукова Екатерина Зотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
21.09.1991