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Кузнецова Тамара Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1960

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1960

Отец: Крылов Григорий Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Алексей

Рождение ребёнка
16.03.1981

Дочь: Гапоненко Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей

Рождение ребёнка
30.01.1985

Дочь: Щербина Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей

Рождение ребёнка
09.01.1992

Сын: Кузнецов Валентин Алексеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей

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