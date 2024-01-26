Кузнецова Тамара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1960
Отец: Крылов Григорий Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Алексей
Рождение ребёнка
16.03.1981
Дочь: Гапоненко Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Алексей
Рождение ребёнка
30.01.1985
Дочь: Щербина Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Алексей
Рождение ребёнка
09.01.1992
Сын: Кузнецов Валентин Алексеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Алексей