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Крылов Григорий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1936

Дата смерти

06.08.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1936

Отец: Крылов Фёдор Григорьевич

Мать: Крылова Авдотья

Рождение ребёнка
08.03.1960

Дочь: Кузнецова Тамара Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1977

Дочь: Рудникова (Крылова) Светлана Григорьевна

Мать ребёнка: Крылова (Карнилова) Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
19.11.1978

Дочь: Жаркова (Крылова) Оксана Григорьевна

Мать ребёнка: Крылова (Карнилова) Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
18.11.1980

Дочь: Рудникова (Крылова) Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Крылова (Карнилова) Валентина Сергеевна

Смерть
06.08.2000

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