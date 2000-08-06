Крылов Григорий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1936
Дата смерти06.08.2000
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1936
Отец: Крылов Фёдор Григорьевич
Мать: Крылова Авдотья
Рождение ребёнка
08.03.1960
Дочь: Кузнецова Тамара Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1977
Дочь: Рудникова (Крылова) Светлана Григорьевна
Мать ребёнка: Крылова (Карнилова) Валентина Сергеевна
Рождение ребёнка
19.11.1978
Дочь: Жаркова (Крылова) Оксана Григорьевна
Мать ребёнка: Крылова (Карнилова) Валентина Сергеевна
Рождение ребёнка
18.11.1980
Дочь: Рудникова (Крылова) Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Крылова (Карнилова) Валентина Сергеевна
Смерть
06.08.2000